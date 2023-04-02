Купер: Сергачёв превратился в одного из лучших защитников НХЛ
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Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер заявил, что российский защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв прогрессировал в своей игре и превратился в одного из лучших игроков обороны в НХЛ.
«Он превратился в одного из лучших защитников лиги. Ты получаешь парочку Сергачёв и Хедман и окружаешь их умными игроками. Эти ребята действительно подняли свою игру на ступеньку выше», — цитирует Купера журналист Крис Кренн в своём аккаунте в соцсети.
В сегодняшнем матче с «Айлендерс» (5:0) российский защитник по ходу третьего периода получил повреждение и не смог продолжить игру, покинув площадку. Характер и степень травмы защитника пока остаются неизвестными.
Всего в текущем сезоне на счету Сергачёва 59 (9+50) очков в 75 матчах.
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