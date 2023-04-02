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СКА — ЦСКА. Прямая трансляция
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17:00 Мск
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СКА — ЦСКА: во сколько матч плей-офф КХЛ, где смотреть

СКА — ЦСКА: во сколько матч плей-офф КХЛ, где смотреть
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Сегодня, 2 апреля, в Санкт-Петербурге пройдёт первый матч финальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ между СКА и ЦСКА.

Игра начнётся в 17:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ», KHL и KHL Prime.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 1-й матч
02 апреля 2023, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В сезонной серии команды разделили победы поровну, по три раза каждый коллектив одерживал победу. Клубы в пятый раз подряд встретятся в финале Запада. В прошлом сезоне победу в семи матчах одержали московские армейцы, которые в итоге стали обладателями Кубка Гагарина.

Напомним, ЦСКА провёл две подряд семиматчевые серии, в которых последовательно обыграл «Северсталь» и «Локомотив». СКА в первом раунде в шести матчах разобрался с минским «Динамо», а во втором раунде всухую обыграл нижегородское «Торпедо».

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