СКА — ЦСКА: онлайн-трансляция матча Кубка Гагарина начнётся в 17:00

Сегодня, 2 апреля, в Санкт-Петербурге пройдёт первый матч финальной серии Западной конференции плей-офф КХЛ между СКА и ЦСКА.

Игра начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

В сезонной серии команды разделили победы поровну, по три раза каждый коллектив одерживал победу. Клубы в пятый раз подряд встретятся в финале Запада. В прошлом сезоне победу в семи матчах одержали московские армейцы, которые в итоге стали обладателями Кубка Гагарина.

Напомним, ЦСКА провёл две подряд семиматчевые серии, в которых последовательно обыграл «Северсталь» и «Локомотив». СКА в первом раунде в шести матчах разобрался с минским «Динамо», а во втором раунде всухую обыграл нижегородское «Торпедо».