«Он был великолепен». Главный тренер «Торонто» — об игре Самсонова в матче с «Оттавой»
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Главный тренер «Торонто» Шелдон Киф остался в восторге от игры вратаря «Мэйпл Лифс» Ильи Самсонова в матче с «Оттавой». Россиянин оформил свой четвёртый шат-аут в текущем сезоне, отразив 31 бросок по воротам, и был признан первой звездой матча.
«Потрясающе. Очевидно, это та игра, которую вы хотите видеть от своего вратаря. Я не думаю, что в сегодняшней игре мы многое позволили сопернику, но у них были отличные шансы забить нам гол. Самсонов был великолепен», — цитирует Кифа официальный сайт НХЛ.
В текущем сезоне на счету Самсонова 25 побед в 38 матчах с 91,6% отражённых бросков. Отметим, недавно у россиянина родился сын, из-за чего голкипер был вынужден пропустить несколько матчей канадского клуба.
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