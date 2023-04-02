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В следующем сезоне ВХЛ появится команда из Норильска

В следующем сезоне ВХЛ появится команда из Норильска
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Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов сообщил, что в Норильске заинтересованы в создании хоккейной команды ВХЛ, и заявил о договорённости с главным спонсором «Норильским никелем».

«Мы общались с Владимиром Олеговичем [Потаниным] (президентом компании «Норильский никель». — Прим. «Чемпионата»). Команда будет со следующего года. Здесь любят хоккей, и профессиональный клуб Норильску нужен. У меня родилась аналогия с Новокузнецком, где 7,5 тысячи пришли на ветеранов», — цитирует Фетисова ТАСС.

В сезоне-2022/2023 в ВХЛ выступали 26 команд. Действующим обладателем Кубка Петрова является тюменский «Рубин». В данный момент в турнире проходят полуфиналы между «Химиком» и «Металлургом», а также между «Соколом» и «Рубином».

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