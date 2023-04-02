«Сказался характер, играли отчаянно». Найт — о голе в конце третьего периода с «Ак Барсом»

Нападающий «Авангарда» Корбан Найт прокомментировал поражение в первом матче серии плей-офф финала Восточной конференции КХЛ с «Ак Барсом» (2:3 ОТ). Омичи смогли отыграться со счёта 0:2, сравняв счёт за три секунды до конца третьего периода.

«Немного заржавели в паузу между сериями? Где-то да, нам потребовалось некоторое время, чтобы войти в игру, почувствовать её. Большая игра, выглядели хорошо. С Казанью всегда такие зрелищные матчи. Пара ошибок произошла, они этим воспользовались. Но потом мы стали играть лучше, вернулись, но один бросок в овертайме всё решил. Ничего страшного, сделаем выводы, будем лучше послезавтра. Надо отдать им должное, они выглядели хорошо. Похоже, быстрый гол придал им импульс. Но мы отыгрались на самом флажке. Нужно сфокусироваться на своих лучших качествах. Надеюсь, это скажется во второй игре.

Как удалось отыграться? Секрета тут нет, характер сказался, играли отчаянно. Упростили игру – и пошло, стали забивать. Можно ли сказать, что в овертайме не повезло? Нам забил классный игрок. Отлично бросил – и попал, отдам ему должное. У нас были моменты в начале, но забили они.

Предложил ли «Ак Барс» что-то новое? Нет, мы хорошо их знаем. Много играли против них в плей-офф в том числе. Знаем, насколько сильно они играют дома. Они хорошо сыграли. Готовимся ко второму матчу», – цитирует Найта Metaratings.ru.

Ранее американский форвард «Авангарда» Алекс Бродхёрст отметил, что команда немного выпала из игрового ритма из-за долгого перерыва между сериями. Второй матч серии состоится завтра, 3 апреля. Матч пройдёт в Казани и начнётся в 19:30 мск.