Хедман — о Пойнте: о нём слишком мало говорят, его скорость не из нашего мира

Защитник «Тампа-Бэй» Виктор Хедман считает, что его партнёру по команде Брейдену Пойнту слишком мало уделяют внимания в прессе, и выделил сильные стороны нападающего «Лайтнинг».
«Несомненно, он один из лучших игроков в мире. Я не думаю, что о Пойнте говорят достаточно. Его способность завершать момент, его скорость — не из нашего мира, и он действительно может забрасывать шайбу в сетку. Клянусь, 95% голов в его карьере были забиты с пятачка. Он знает, где надо быть, чтобы забивать голы», — цитирует Хедмана The Score.
В текущем сезоне НХЛ на счету Пойнта 89 (48+41) очков в 77 матчах. 27-летний нападающий уже установил личный рекорд по голам и близок к своему лучшему результату по набранным баллам за сезон. В сезоне-2018/2019 канадец набирал 92 (41+51) очка.
- 2 апреля 2023
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