Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Хедман — о Пойнте: о нём слишком мало говорят, его скорость не из нашего мира

Хедман — о Пойнте: о нём слишком мало говорят, его скорость не из нашего мира
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Тампа-Бэй» Виктор Хедман считает, что его партнёру по команде Брейдену Пойнту слишком мало уделяют внимания в прессе, и выделил сильные стороны нападающего «Лайтнинг».

«Несомненно, он один из лучших игроков в мире. Я не думаю, что о Пойнте говорят достаточно. Его способность завершать момент, его скорость — не из нашего мира, и он действительно может забрасывать шайбу в сетку. Клянусь, 95% голов в его карьере были забиты с пятачка. Он знает, где надо быть, чтобы забивать голы», — цитирует Хедмана The Score.

В текущем сезоне НХЛ на счету Пойнта 89 (48+41) очков в 77 матчах. 27-летний нападающий уже установил личный рекорд по голам и близок к своему лучшему результату по набранным баллам за сезон. В сезоне-2018/2019 канадец набирал 92 (41+51) очка.

Материалы по теме
Купер: Сергачёв превратился в одного из лучших защитников НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023