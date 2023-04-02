«Химик» обыграл новокузнецкий «Металлург» и повёл в полуфинальной серии 2-1

В Воскресенске на стадионе «Подмосковье имени Николая Эпштейна» состоялся матч полуфинала Кубка Петрова между «Химиком» и новокузнецким «Металлургом». Победу в результативном матче одержали хозяева со счётом 5:3.

Отметим, что воскресенцы по ходу матча дважды уступали с разницей в две шайбы, однако сумели отыграться и в конце третьего периода забить победный гол. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Герман Рубцов после потери нападающего «Металлурга» Олега Ломако. Форвард «Химика» Илья Талалуев отметился дублем и результативной передачей. Отметим, что «Металлург» впервые в текущем плей-офф проиграл в основное время.

Благодаря этой волевой победе хоккеисты «Химика» вышли вперёд в серии со счётом 2-1. Следующий матч состоится в Воскресенске завтра, 3 апреля. Начало матча — в 18:30 мск.