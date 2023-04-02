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«Химик» обыграл новокузнецкий «Металлург» и повёл в полуфинальной серии 2-1

«Химик» обыграл новокузнецкий «Металлург» и повёл в полуфинальной серии 2-1
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В Воскресенске на стадионе «Подмосковье имени Николая Эпштейна» состоялся матч полуфинала Кубка Петрова между «Химиком» и новокузнецким «Металлургом». Победу в результативном матче одержали хозяева со счётом 5:3.

Отметим, что воскресенцы по ходу матча дважды уступали с разницей в две шайбы, однако сумели отыграться и в конце третьего периода забить победный гол. Точку в матче голом в пустые ворота поставил Герман Рубцов после потери нападающего «Металлурга» Олега Ломако. Форвард «Химика» Илья Талалуев отметился дублем и результативной передачей. Отметим, что «Металлург» впервые в текущем плей-офф проиграл в основное время.

ВХЛ - плей-офф. 1/2 финала. 3-й матч
02 апреля 2023, воскресенье. 13:00 МСК
Химик В
Воскресенск
Окончен
5 : 3
Металлург Нк
Новокузнецк
0:1 Наумов (Арзамасцев, Кицын) – 04:54 (5x4)   0:2 Платонов (Лыпкань) – 17:33 (4x5)   1:2 Соколов (Ткаченко, Талалуев) – 19:05 (5x5)   1:3 Болтанов (Шевченко) – 25:55 (5x5)   2:3 Талалуев (Ткаченко, Джиошвили) – 36:11 (5x5)   3:3 Талалуев (Чибриков, Губин) – 54:17 (5x5)   4:3 Свечков (Сериков, Мансуров) – 55:35 (5x5)   5:3 Рубцов – 58:27 (en)

Благодаря этой волевой победе хоккеисты «Химика» вышли вперёд в серии со счётом 2-1. Следующий матч состоится в Воскресенске завтра, 3 апреля. Начало матча — в 18:30 мск.

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