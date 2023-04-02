ЦСКА забросил СКА спустя минуту после начала игры, разыграв красивую комбинацию

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит первый матч финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина. СКА принимает на своём льду ЦСКА. Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу гостей.

Спустя минуту и четыре секунды после начала игры счёт в матче открыли москвичи. Красивую комбинацию завершил Максим Мамин с передач Михаила Григоренко и Даррена Дица.

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«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча.

Напомним, в сезонной серии команды разделили победы поровну, по три раза каждый коллектив одерживал победу. Клубы в пятый раз подряд встретятся в финале Запада. В прошлом сезоне победу в семи матчах одержали московские армейцы, которые в итоге стали обладателями Кубка Гагарина.