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СКА — ЦСКА. Прямая трансляция
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17:00 Мск
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ЦСКА забросил СКА спустя минуту после начала игры, разыграв красивую комбинацию

ЦСКА забросил СКА спустя минуту после начала игры, разыграв красивую комбинацию
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В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит первый матч финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина. СКА принимает на своём льду ЦСКА. Идёт первый период, счёт 1:0 в пользу гостей.

Спустя минуту и четыре секунды после начала игры счёт в матче открыли москвичи. Красивую комбинацию завершил Максим Мамин с передач Михаила Григоренко и Даррена Дица.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 1-й матч
02 апреля 2023, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
2-й период
0 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Мамин (Григоренко, Диц) – 01:04 (5x5)

Напомним, в сезонной серии команды разделили победы поровну, по три раза каждый коллектив одерживал победу. Клубы в пятый раз подряд встретятся в финале Запада. В прошлом сезоне победу в семи матчах одержали московские армейцы, которые в итоге стали обладателями Кубка Гагарина.

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