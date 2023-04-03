Расписание матчей плей-офф КХЛ 3 апреля

Сегодня, 3 апреля, пройдёт второй матч в финальной серии Восточной конференции Кубка Гагарина. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
«Ак Барс» в Казани примет омский «Авангард». Встреча начнётся в 19:30 мск. В первом матче казанцы уверенно лидировали по ходу матча 2:0, однако «ястребам» удалось сравнять счёт за три секунды до конца третьего периода. В овертайме лучше оказались хозяева — 3:2. «Ак Барс» ведёт в серии — 1-0.
Напомним, казанцы последовательно обыграли в предыдущих раундах «Нефтехимик» и «Адмирал» в шести матчах. Омичи в первом раунде справились в пяти матчах с «Сибирью» и всухую обыграли магнитогорский «Металлург» — 4-0.
Следующие матчи в серии состоятся 5, 7, в случае необходимости — 9, 11, 13 апреля 2023 года.
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