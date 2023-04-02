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СКА — ЦСКА. Прямая трансляция
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17:00 Мск
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Форвард СКА Гребенщиков забросил ЦСКА без броска, у нападающего шайба сошла с крюка

Форвард СКА Гребенщиков забросил ЦСКА без броска, у нападающего шайба сошла с крюка
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В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит первый матч финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина. СКА принимает на своём льду ЦСКА. Идёт второй период, счёт — 2:1 в пользу хозяев.

В начале второй двадцатиминутки форвард хозяев Святослав Гребенщиков вышел один на один с голкипером москвичей Адамом Рейдеборном и переиграл вратаря. При этом шайба сошла у нападающего с крюка и броска, по сути, не получилось. Голевыми передачами отметились Никита Комаров и Андрей Педан.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 1-й матч
02 апреля 2023, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Перерыв
2 : 2
ОТ
ЦСКА
Москва
0:1 Мамин (Григоренко, Диц) – 01:04 (5x5)   1:1 Гребенщиков (Комаров, Педан) – 23:34 (5x5)   2:1 Никишин (Гусев, Хуснутдинов) – 26:16 (5x5)   2:2 Каменев (Нестеров, Диц) – 57:53 (5x5)

Напомним, в сезонной серии команды разделили победы поровну, по три раза каждый коллектив одерживал победу. Клубы в пятый раз подряд встретятся в финале Запада. В прошлом сезоне победу в семи матчах одержали московские армейцы, которые в итоге стали обладателями Кубка Гагарина.

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