Форвард СКА Гребенщиков забросил ЦСКА без броска, у нападающего шайба сошла с крюка

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит первый матч финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина. СКА принимает на своём льду ЦСКА. Идёт второй период, счёт — 2:1 в пользу хозяев.

В начале второй двадцатиминутки форвард хозяев Святослав Гребенщиков вышел один на один с голкипером москвичей Адамом Рейдеборном и переиграл вратаря. При этом шайба сошла у нападающего с крюка и броска, по сути, не получилось. Голевыми передачами отметились Никита Комаров и Андрей Педан.

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«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча.

Напомним, в сезонной серии команды разделили победы поровну, по три раза каждый коллектив одерживал победу. Клубы в пятый раз подряд встретятся в финале Запада. В прошлом сезоне победу в семи матчах одержали московские армейцы, которые в итоге стали обладателями Кубка Гагарина.