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Судьи отменили штраф игрока ЦСКА, основное время матча со СКА завершилось без удалений

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит первый матч финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина. СКА принимает на своём льду ЦСКА. После третьего периода счёт равный — 2:2.

На последней минуте третьего периода судьи планировали выписать две минуты форварду ЦСКА Владиславу Каменеву за удар клюшкой, однако после совещания арбитры штраф отменили.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

В итоге основное время игры завершилось без единого удаления. Напомним, на матче главными арбитрами работают Юрий Оскирко и Евгений Ромасько.

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча.

В сезонной серии команды разделили победы поровну, по три раза каждый коллектив одерживал победу. Клубы в пятый раз подряд встретятся в финале Запада. В прошлом сезоне победу в семи матчах одержали московские армейцы, которые в итоге стали обладателями Кубка Гагарина.