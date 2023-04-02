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Овертайм в матче СКА — ЦСКА — 23-й в текущем плей-офф. Это второй результат в истории КХЛ

Овертайм в матче СКА — ЦСКА — 23-й в текущем плей-офф. Это второй результат в истории КХЛ
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В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит первый матч финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина. СКА принимает на своём льду ЦСКА. Идёт дополнительное время, счёт равный — 2:2.

Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, эта игра — 23-я с овертаймом в текущем плей-офф. Это второй результат в истории розыгрышей Кубка Гагарина. Рекорд был установлен в плей-офф-2014 – 25 матчей с дополнительным временем.

Напомним, ЦСКА отыгрался за две минуты и семь секунд до конца третьей двадцатиминутки в формате «6х5».

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 1-й матч
02 апреля 2023, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Овертайм 2
2 : 2
ОТ
ЦСКА
Москва
0:1 Мамин (Григоренко, Диц) – 01:04 (5x5)   1:1 Гребенщиков (Комаров, Педан) – 23:34 (5x5)   2:1 Никишин (Гусев, Хуснутдинов) – 26:16 (5x5)   2:2 Каменев (Нестеров, Диц) – 57:53 (5x5)

Напомним, в сезонной серии команды разделили победы поровну, по три раза каждый коллектив одерживал победу. Клубы в пятый раз подряд встретятся в финале Запада. В прошлом сезоне победу в семи матчах одержали московские армейцы, которые в итоге стали обладателями Кубка Гагарина.

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ЦСКА отыгрался за две минуты до конца третьего периода матча со СКА в формате «6х5»
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