Овертайм в матче СКА — ЦСКА — 23-й в текущем плей-офф. Это второй результат в истории КХЛ

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит первый матч финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина. СКА принимает на своём льду ЦСКА. Идёт дополнительное время, счёт равный — 2:2.
Как сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги, эта игра — 23-я с овертаймом в текущем плей-офф. Это второй результат в истории розыгрышей Кубка Гагарина. Рекорд был установлен в плей-офф-2014 – 25 матчей с дополнительным временем.
Напомним, ЦСКА отыгрался за две минуты и семь секунд до конца третьей двадцатиминутки в формате «6х5».
«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча.
Напомним, в сезонной серии команды разделили победы поровну, по три раза каждый коллектив одерживал победу. Клубы в пятый раз подряд встретятся в финале Запада. В прошлом сезоне победу в семи матчах одержали московские армейцы, которые в итоге стали обладателями Кубка Гагарина.
- 2 апреля 2023
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