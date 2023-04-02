Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Пастрняк — 2-й чешский игрок в истории НХЛ со 100+ очками за сезон, у Ягра 5 таких сезонов

Пастрняк — 2-й чешский игрок в истории НХЛ со 100+ очками за сезон, у Ягра 5 таких сезонов
Аудио-версия:
Комментарии

Чешский нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк оформил хет-трик в матче с «Питтсбург Пингвинз».

26-летний форвард в текущем сезоне набрал 102 (56+46) очка в 76 сыгранных встречах. Таким образом, Пастрняк – второй игрок из Чехии в истории НХЛ со 100+ очками за сезон.

Ранее отметки 100 очков за сезон достигал только один чешский игрок – Яромир Ягр (пять раз, лучший результат – 149 баллов в 82 играх в сезоне-1995/1996). Чех Петр Недвед в сезоне-1995/1996 набрал 99 очков в 80 играх. У Милана Гейдука был сезон с 98 очками в 82 играх (сезон-2002/2003), у Патрика Элиаша – 96 результативных баллов в 82 играх в сезоне-2000/2001.

Напомним, в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Бостон Брюинз». Победу в этой встрече одержали гости со счётом 4:3 (1:1, 1:0, 2:2).

Материалы по теме
Хет-трик Пастрняка помог «Бостону» обыграть «Питтсбург», у Орлова голевая передача
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023