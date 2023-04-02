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СКА и ЦСКА впервые в текущем розыгрыше Кубка Гагарина проведут третий овертайм

СКА и ЦСКА впервые в текущем розыгрыше Кубка Гагарина проведут третий овертайм
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В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит первый матч финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина. СКА принимает на своём льду ЦСКА. После двух овертаймов счёт равный — 2:2.

Это первый в текущем розыгрыше Кубка Гагарина матч, в котором команды проведут третий овертайм. До этой встречи самым продолжительным матчем был «Витязь» — «Локомотив». В той игре победную шайбу ярославцев забросил Рушан Рафиков на 96-й минуте.

Напомним, ЦСКА отыгрался за две минуты и семь секунд до конца третьей двадцатиминутки в формате «6х5».

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 1-й матч
02 апреля 2023, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
ОТ
ЦСКА
Москва
0:1 Мамин (Григоренко, Диц) – 01:04 (5x5)   1:1 Гребенщиков (Комаров, Педан) – 23:34 (5x5)   2:1 Никишин (Гусев, Хуснутдинов) – 26:16 (5x5)   2:2 Каменев (Нестеров, Диц) – 57:53 (6x5)   2:3 Нестеров (Григоренко, Мамин) – 102:24 (5x5)

Напомним, в сезонной серии команды разделили победы поровну, по три раза каждый коллектив одерживал победу. Клубы в пятый раз подряд встретятся в финале Запада. В прошлом сезоне победу в семи матчах одержали московские армейцы, которые в итоге стали обладателями Кубка Гагарина.

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