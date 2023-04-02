СКА и ЦСКА впервые в текущем розыгрыше Кубка Гагарина проведут третий овертайм

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит первый матч финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина. СКА принимает на своём льду ЦСКА. После двух овертаймов счёт равный — 2:2.

Это первый в текущем розыгрыше Кубка Гагарина матч, в котором команды проведут третий овертайм. До этой встречи самым продолжительным матчем был «Витязь» — «Локомотив». В той игре победную шайбу ярославцев забросил Рушан Рафиков на 96-й минуте.

Напомним, ЦСКА отыгрался за две минуты и семь секунд до конца третьей двадцатиминутки в формате «6х5».

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча.

Напомним, в сезонной серии команды разделили победы поровну, по три раза каждый коллектив одерживал победу. Клубы в пятый раз подряд встретятся в финале Запада. В прошлом сезоне победу в семи матчах одержали московские армейцы, которые в итоге стали обладателями Кубка Гагарина.