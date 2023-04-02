ЦСКА вырвал победу у СКА в третьем овертайме первого матча финала Запада Кубка Гагарина

В Санкт-Петербурге завершился первый матч финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина. СКА принимал на своём льду ЦСКА. Победу в третьем овертайме со счётом 3:2 одержали гости. Счёт в серии — 1-0 в пользу москвичей.
На второй минуте первого периода счёт в матче открыл Максим Мамин с передач Михаила Григоренко и Даррена Дица.
В начале второй двадцатиминутки восстановил равенство в счёте Святослав Гребенщиков с передач Никиты Комарова и Андрея Педана. На седьмой минуте второго периода хозяев вывел вперёд Александр Никишин с передач Никиты Гусева и Марата Хуснутдинова.
На 18-й минуте третьего периода счёт 2:2 сделал Владислав Каменев с передач Никиты Нестерова и Даррена Дица.
Победу ЦСКА в овертайме принёс точный бросок Никиты Нестерова в начале третьего овертайма.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
Вторая игра в серии состоится 4 апреля. Следующие игры пройдут 6, 8, в случае необходимости — 10, 12, 14 апреля 2023 года.
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