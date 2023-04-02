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СКА — ЦСКА — 2:3 ОТ, первый матч финала Западной конференции плей-офф КХЛ, 2 апреля 2023 года

ЦСКА вырвал победу у СКА в третьем овертайме первого матча финала Запада Кубка Гагарина
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В Санкт-Петербурге завершился первый матч финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина. СКА принимал на своём льду ЦСКА. Победу в третьем овертайме со счётом 3:2 одержали гости. Счёт в серии — 1-0 в пользу москвичей.

На второй минуте первого периода счёт в матче открыл Максим Мамин с передач Михаила Григоренко и Даррена Дица.

В начале второй двадцатиминутки восстановил равенство в счёте Святослав Гребенщиков с передач Никиты Комарова и Андрея Педана. На седьмой минуте второго периода хозяев вывел вперёд Александр Никишин с передач Никиты Гусева и Марата Хуснутдинова.

На 18-й минуте третьего периода счёт 2:2 сделал Владислав Каменев с передач Никиты Нестерова и Даррена Дица.

Победу ЦСКА в овертайме принёс точный бросок Никиты Нестерова в начале третьего овертайма.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 1-й матч
02 апреля 2023, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 3
ОТ
ЦСКА
Москва
0:1 Мамин (Григоренко, Диц) – 01:04 (5x5)   1:1 Гребенщиков (Комаров, Педан) – 23:34 (5x5)   2:1 Никишин (Гусев, Хуснутдинов) – 26:16 (5x5)   2:2 Каменев (Нестеров, Диц) – 57:53 (6x5)   2:3 Нестеров (Григоренко, Мамин) – 102:24 (5x5)

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Вторая игра в серии состоится 4 апреля. Следующие игры пройдут 6, 8, в случае необходимости — 10, 12, 14 апреля 2023 года.

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