А. Юдин: дальше ЦСКА будет сложнее, семиматчевые серии даром не пройдут

Бывший защитник СКА и сборной России, тренер Александр Юдин прокомментировал старт серии между СКА и ЦСКА (2:3 ОТ, 0-1 в серии).

«СКА нередко сложно начинает серии, особенно если был долгий перерыв. Команде явно требуется время на то, чтобы вернуть игровой тонус. Вспомните, чем закончился первый матч с Минском, да и с «Торпедо» первая игра в серии была, наверное, самой трудной. Дальше петербуржцы наращивали обороты, становясь лучше по ходу серии. Уверен, что так будет и в этот раз. СКА вообще должен был побеждать в основное, в обороне играли очень грамотно. Отменённый штраф Каменева? Редко такое увидишь, тем более что фол там был. Судьи могли не просто совещаться, а посмотреть видео, убедились бы сами. В любом случае серия только начинается. ЦСКА дальше будет ещё сложнее после двух семиматчевых серий, они даром для москвичей не пройдут», — сказал Юдин «Чемпионату».

Вторая игра в серии состоится 4 апреля в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:30 мск. Следующие игры пройдут 6, 8, в случае необходимости — 10, 12, 14 апреля 2023 года.