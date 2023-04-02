Главный тренер ЦСКА прокомментировал отмену удаления своего игрока

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров после победы над СКА (3:2 ОТ) прокомментировал отмену удаления форварда москвичей Владислава Каменева.

«Соркин в последнем овертайме вместо Каменева, потому что у Влада были какие-то проблемы с лезвиями коньков. Он вышел на лёд из раздевалки, видно, что-то его не устроило в лезвиях. Пока он их менял, мы быстренько переориентировались.

Разбирая СКА до серии, понимали, что во втором периоде обе команды будут делать наложения. У СКА, к сожалению, было достаточно моментов, чтобы это сделать, там не обязательно звено Каменева. Это игровой момент, когда ты свеж, ты можешь сделать что-то серьёзное. Ближнюю лавку используют все – и СКА, и мы стараемся.

Отменённое удаление Каменева? Для нас это тоже был интересный момент, мы связались с помощниками, и нам сказали, там ничего не было. Всё равно нас удалили, но мы привыкли к таким эпизодам. Что тут скажешь, игра есть игра. Решение арбитра — это решение арбитра. Не помню случая, чтобы принятое решение отменяли. Это необычный случай, арбитры чётко сработали и не увидели никакого плохого действия со стороны нашего игрока, выпустили его на волю.

Ни одного удаления? Игра была от ножа, скорости были огромные. Обе команды здорово двигаются, здорово готовы. Не думаю, что было много моментов, за что можно было удалить, хотя задержки были с обеих сторон. Арбитры делают свою работу, мы – свою. Наш тренерский штаб об этом не думает, мы просто реагируем на ситуацию во время игры, стараемся выпустить тех ребят, которые смогут нивелировать удаление и чтобы нам не забили», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

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