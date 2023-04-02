Р. Ротенберг: первый блин комом, СКА это уже проходил

Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвёл итог матча с ЦСКА (2:3 ОТ).

«Отличная боевая игра плей-офф, два сильных соперника, сыграли несколько овертаймов. Игра шла до одной ошибки, наши ребята бились, старались. По характеру и самоотдаче нет вопросов. Где-то игровой тонус, мы его вернули по ходу игры. Допустили на одну ошибку больше. Разберём ошибки и вернёмся сильнее, такой наш путь.

Сейчас начался настоящий плей-офф? Да все сильные соперники. Плей-офф начался с первой игры плей-офф. Понятно, что с каждым этапом надо играть лучше и лучше. Понимаем, как нам добавить, что нужно улучшить. Всё разберём, у нас есть резервы. Работаем дальше.

В овертаймах играли короткими сменами, дисциплина смен была. Старались взвинтить темп, нам нужно больше забивать голов. Была первая схватка, посмотрели друг на друга, изучили. Всё только начинается. В таких длинных играх идёт акцент на дисциплину смен. Мы всю игру провели в высоком темпе, как и соперник. Игра шла до ошибки, её допустили мы. Спишем это на игровой тонус, сейчас будем добавлять.

Пропущенная шайба на второй минуте? Мы серьёзно готовились, проводили двусторонки. Два равных соперника, победит сильнейший. Мы это уже проходили, первый блин комом. Работаем дальше», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.