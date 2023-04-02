Р. Ротенберг — о пропущенном решающем голе: усилим и не допустим в будущем
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от ЦСКА (2:3 ОТ) рассказал о пропущенном голе в овертайме.
«В третьем периоде играли в нашу игру. Понятно, что ребята старались упростить, минимизировать ошибки. Мы спокойно выходили из зоны, тактически всё было правильно. Разница в деталях. Улучшим их, будем сильнее.
Что было с амуницией Николаева в третьем овертайме? Здесь не с амуницией дело, есть пять полевых игроков и вратарь. Нужно разбирать эпизод. Николаев поменял лезвия, что-то с ними было. У нас было это и в других играх, это решение вратаря. Сменил лезвия, вернулся обратно. Тут надо разбирать всю ситуацию. Сделаем это, усилим и не допустим этого в будущем», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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