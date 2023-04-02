Главный тренер СКА: не хочу комментировать судейство, в КХЛ профессиональные судьи

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после поражения от ЦСКА (2:3 ОТ) прокомментировал отсутствие большинства у команд в матче.

«Ни одного удаления, кроме обоюдного? Не хочу комментировать судейство. У нас работают профессиональные судьи, они сами разберутся. В том, что сыграли без удалений, нет секретов. Работа и дисциплина – ключ к победе.

Нужен ли перекрёстный плей-офф? Мы об этом вообще не думаем, здесь решает КХЛ. Мы готовы играть с любым соперником. С этим соперником мы растём, прогрессируем. Замечательная игра сегодня была. Понимаем, что нужно улучшить», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Вторая игра в серии состоится 4 апреля в Санкт-Петербурге и начнётся в 19:30 мск. Следующие игры пройдут 6, 8, в случае необходимости — 10, 12, 14 апреля 2023 года.