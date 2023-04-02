Тарасенко в матче с «Вашингтоном» забил седьмой гол за «Рейнджерс» в сезоне

В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) проходит матч регулярного сезона, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс». Идёт третий период, счёт 4:1 в пользу гостей.
На шестой минуте третьего периода четвёртую шайбу гостей забросил Владимир Тарасенко с передач Винсента Трочека и Артемия Панарина. Для Тарасенко эта шайба стала седьмой за «синерубашечников» в текущем сезоне.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Всего в регулярном сезоне-2022/2023 Владимир забросил 17 шайб и отдал 28 результативных передач, набрав в общей сложности 45 результативных баллов.
Напомним, «Нью-Йорк Рейнджерс» с 99 очками после 76 встреч располагается на пятой позиции в турнирной таблице Восточной конференции Национальной хоккейной лиги.
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