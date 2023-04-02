Глотов — о трёх овертаймах: обидно проиграть, а как — неважно. СКА не опускает руки

Нападающий СКА Василий Глотов рассказал о поражении от ЦСКА (2:3 ОТ).
«К сожалению, счёт не в нашу пользу, но не опускаем руки. У нас был продуктивный цикл, поначалу сказалось долгое отсутствие игровой практики, но по ходу нащупали обратно свою игру.
С прохождением определённого количества времени первый овертайм ещё не так сильно выделяется, а второй и дальше каждый игрок старается найти самое выгодное продолжение.
Обидно проиграть, независимо от того, сколько периодов мы сыграли. Будь то 60, 100 или 160 минут, это уходит на второй план. В конце дня счёт в серии не говорит, сколько минут мы провели. Обидно проиграть, а как, уже неважно. Изучим моменты, почему так получилось, думаю, у нас всё будет хорошо», — передаёт слова Глотова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 2 апреля 2023
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