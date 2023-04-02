Овечкин в конце матча с «Рейнджерс» получил 12 минут штрафа
Поделиться
На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился матч регулярного сезона, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу со счётом 5:2 одержали гости.
В конце третьего периода на льду завязалась потасовка, по итогам которой капитан «столичных» Александр Овечкин получил двухминутное удаление за удар клюшкой и 10-минутный дисциплинарный штраф. Также по итогам эпизода пятиминутные удаления получили Том Уилсон и Мартин Фехервари у хозяев, Баркли Гудроу и Нико Миккола у гостей.
В следующем матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» сыграет в гостях с «Монреаль Канадиенс» 7 апреля. «Нью-Йорк Рейнджерс» примет дома «Тампа-Бэй Лайтнинг» 6 апреля.
Комментарии
- 2 апреля 2023
-
23:40
-
23:21
-
23:08
-
22:55
-
22:44
-
22:38
-
22:26
-
22:24
-
22:19
-
22:12
-
22:10
-
22:07
-
22:03
-
22:00
-
21:54
-
21:51
-
21:45
-
21:42
-
21:32
-
21:30
-
21:27
-
21:19
-
21:11
-
21:01
-
20:48
-
20:42
-
20:24
-
19:48
-
19:27
-
19:20
-
19:15
-
18:51
-
18:36
-
18:13
-
18:04
Партнерский контент