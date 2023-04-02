Овечкин в конце матча с «Рейнджерс» получил 12 минут штрафа

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился матч регулярного сезона, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу со счётом 5:2 одержали гости.

В конце третьего периода на льду завязалась потасовка, по итогам которой капитан «столичных» Александр Овечкин получил двухминутное удаление за удар клюшкой и 10-минутный дисциплинарный штраф. Также по итогам эпизода пятиминутные удаления получили Том Уилсон и Мартин Фехервари у хозяев, Баркли Гудроу и Нико Миккола у гостей.

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В следующем матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» сыграет в гостях с «Монреаль Канадиенс» 7 апреля. «Нью-Йорк Рейнджерс» примет дома «Тампа-Бэй Лайтнинг» 6 апреля.