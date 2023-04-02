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Овечкин — третий по очкам в матчах с «Рейнджерс» среди действующих игроков

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился матч регулярного сезона, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу со счётом 5:2 одержали гости.

В моменте с первым голом «столичных» российский форвард Александр Овечкин отметился результативной передачей. Таким образом, 37-летний капитан «Вашингтона» набрал 67 (42+25) очков в 71 игре с «Рейнджерс». По этому показателю среди действующих игроков Овечкин уступает форвардам «Питтсбург Пингвинз» Евгению Малкину (71 игра) и Сидни Кросби (82 игры), у которых 70 и 104 очка соответственно, сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

В следующем матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» сыграет в гостях с «Монреаль Канадиенс» 7 апреля. «Нью-Йорк Рейнджерс» примет дома «Тампа-Бэй Лайтнинг» 6 апреля.