Суббэн — об ЛГБТ-акциях: нельзя возлагать на спортсменов ответственность быть активистами
Поделиться
Известный в прошлом защитник клубов НХЛ Пи Кей Суббэн прокомментировал отказ некоторых игроков участвовать в ЛГБТ-акциях.
«Мы не можем заставить всех стать активистами, нам нужно быть очень осторожными. Люди сами выбирают то, о чём они хотят говорить, и мне не нравится, когда мы возлагаем на спортсменов ответственность быть активистами.
Я не говорю, что носить радужную майку правильно или неправильно, мы просто должны быть очень осторожными, подталкивая игроков к определённым действиям. Вы можете поддержать сообщество, не надевая шляпу, футболку или майку.
Люди, которые пишут статьи, люди, которые продвигают определённые повествования в СМИ, должны нести ответственность», — приводит слова Суббэна Yahoo Canada Sports.
Комментарии
- 2 апреля 2023
-
23:40
-
23:21
-
23:08
-
22:55
-
22:44
-
22:38
-
22:26
-
22:24
-
22:19
-
22:12
-
22:10
-
22:07
-
22:03
-
22:00
-
21:54
-
21:51
-
21:45
-
21:42
-
21:32
-
21:30
-
21:27
-
21:19
-
21:11
-
21:01
-
20:48
-
20:42
-
20:24
-
19:48
-
19:27
-
19:20
-
19:15
-
18:51
-
18:36
-
18:13
-
18:04
Партнерский контент