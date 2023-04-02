Суббэн — об ЛГБТ-акциях: нельзя возлагать на спортсменов ответственность быть активистами

Известный в прошлом защитник клубов НХЛ Пи Кей Суббэн прокомментировал отказ некоторых игроков участвовать в ЛГБТ-акциях.

«Мы не можем заставить всех стать активистами, нам нужно быть очень осторожными. Люди сами выбирают то, о чём они хотят говорить, и мне не нравится, когда мы возлагаем на спортсменов ответственность быть активистами.

Я не говорю, что носить радужную майку правильно или неправильно, мы просто должны быть очень осторожными, подталкивая игроков к определённым действиям. Вы можете поддержать сообщество, не надевая шляпу, футболку или майку.

Люди, которые пишут статьи, люди, которые продвигают определённые повествования в СМИ, должны нести ответственность», — приводит слова Суббэна Yahoo Canada Sports.