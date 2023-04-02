Крикунов: у СКА в серии с ЦСКА будет шанс вернуть тонус

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов прокомментировал старт серии финала Западной конференции Кубка Гагарина между СКА и ЦСКА (2:3 ОТ, 0-1 в серии).
«СКА и ЦСКА показали очень качественный хоккей в первой игре серии. В основное время петербуржцы выглядели убедительнее: здорово атаковали и на скорости, и позиционно, смогли обойтись без удалений — раньше с этим были проблемы. Подвела небольшая потеря концентрации в конце третьего периода. Думаю, тут сказалась большая пауза между матчами у петербуржцев. СКА почти удалось нивелировать эту разницу в тонусе, но в самый неподходящий момент она всё равно проявилась. Это, кстати, ещё один показатель уровня конкуренции — всё решилось за счёт мелочей.
В овертаймах команды сыграли предельно собранно и снова проявилось огромное влияние мелких деталей — за минуту до гола ЦСКА классный момент был у Гусева и Хуснутдинова. Его реализовать не получилось, а потом забил Нестеров.
Уверен, в этой паре всё только начинается. Впереди ещё много матчей, и у СКА будет шанс вернуть тонус и убрать те мелочи, которые повлияли на результат первого матча», — цитирует Крикунова AllHockey.
Вторая игра в серии состоится 4 апреля. Следующие игры пройдут 6, 8, в случае необходимости — 10, 12, 14 апреля 2023 года.
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