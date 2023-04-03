Малкин стал третьим россиянином, набравшим 80 очков в нынешнем сезоне НХЛ

Проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Филадельфия Флайерз». Встреча проходит в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена». На момент написания новости в матче завершился первый период, счёт — 2:0 в пользу хозяев.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поучаствовал в двух голевых атаках своей команды и записал на свой счёт две результативные передачи.

Таким образом, Малкин стал третьим россиянином, набравшим 80 (25+55) очков в текущем розыгрыше Национальной хоккейной лиги.

Ранее это удалось российским нападающим Никите Кучерову и Артемию Панарину. Кучеров набрал 106 (29+77) очков, Панарин имеет 87 (25+62) баллов.