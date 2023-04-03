Панарин догнал Яшина по результативным передачам за карьеру в НХЛ

На стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне (США) завершился матч регулярного сезона, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Победу со счётом 5:2 одержали гости.

Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин отметился тремя результативными передачами и был признан второй звездой матча. Теперь на счету Панарина 444 результативные передачи за время карьеры в заокеанской лиге. Столько же голевых передач у российского нападающего Алексея Яшина, долгое время игравшего в составе «Айлендерс» и завершившего профессиональную карьеру в 2012 году.

В следующем матче «Вашингтон» сыграет в гостях с «Монреаль Канадиенс» 7 апреля. «Нью-Йорк Рейнджерс» примет дома «Тампа-Бэй Лайтнинг» 6 апреля.