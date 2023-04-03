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Кросби делит первое место среди игроков НХЛ по очкам в матчах с «Филадельфией»

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился двумя результативными передачами в матче с «Филадельфией Флайерз».

35-летний нападающий набрал своё 124-е очко в матчах с «лётчиками» и делит первое место среди игроков НХЛ по этому показателю с Марио Лемье, сообщает «твиттер» StatsCentre. Следом идёт Яромир Ягр со 120 результативными баллами в матчах с «Филадельфией».

В текущем регулярном сезоне Кросби провёл 77 матчей, в которых забросил 31 шайбу и отдал 57 результативных передач, набрав в общей сложности 88 очков.

Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча проходила в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:2.