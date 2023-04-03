Кросби делит первое место среди игроков НХЛ по очкам в матчах с «Филадельфией»

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился двумя результативными передачами в матче с «Филадельфией Флайерз».
35-летний нападающий набрал своё 124-е очко в матчах с «лётчиками» и делит первое место среди игроков НХЛ по этому показателю с Марио Лемье, сообщает «твиттер» StatsCentre. Следом идёт Яромир Ягр со 120 результативными баллами в матчах с «Филадельфией».
В текущем регулярном сезоне Кросби провёл 77 матчей, в которых забросил 31 шайбу и отдал 57 результативных передач, набрав в общей сложности 88 очков.
Напомним, в очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча проходила в Питтсбурге на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 4:2.
- 3 апреля 2023
-
09:14
-
09:10
-
09:00
-
08:42
-
08:30
-
08:12
-
08:00
-
07:46
-
07:31
-
07:16
-
07:11
-
06:57
-
06:11
-
05:43
-
05:40
-
04:41
-
04:33
-
04:00
-
03:53
-
03:42
-
02:21
-
02:01
-
01:49
- 2 апреля 2023
-
23:40
-
23:21
-
23:08
-
22:55
-
22:44
-
22:38
-
22:26
-
22:24
-
22:19
-
22:12
-
22:10
-
22:07