«Ак Барс» — «Авангард»: во сколько матч плей-офф КХЛ, где смотреть

Сегодня, 3 апреля, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» «Ак Барс» сыграет с «Авангардом» во втором матче серии финала Восточной конференции плей-офф КХЛ.
Матч начнётся в 19:30 мск. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и KHL Prime.
В первой встрече серии казанцы вели по ходу матча 2:0, однако «ястребы» восстановили равенство в счёте за три секунды до конца третьего периода. В овертайме победу одержали «барсы». Счёт в серии — 1-0 в пользу «Ак Барса».
В сезонной серии между командами четыре победы одержали хоккеисты «Ак Барса», две победы на счету «Авангарда». Команды в третий раз подряд встретятся между собой в плей-офф. Всего в КХЛ эти команды встречались между собой шесть раз на разных стадиях Кубка Гагарина. Последние три серии остались за омичами. Всего в этом противостоянии в плей-офф КХЛ счёт равный — 3-3.
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