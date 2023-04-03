Салливан — о борьбе «Питтсбурга» за плей-офф: у нас есть контроль над собственной судьбой

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан подвёл итог встречи с «Филадельфией Флайерз» (4:2) и рассказал о борьбе «пингвинов» за место в плей-офф Национальной хоккейной лиги.
«Человеческой природе свойственно следить за табло. Мы все хорошо понимаем, кто выигрывает, кто проигрывает и на каком мы месте. Я просто думаю, что это человеческая природа. Но самое главное, когда мы выходим на лёд, чтобы играть, мы не отвлекаемся на эти вещи.
У нас всё ещё есть контроль над собственной судьбой. Мы должны убедиться, что используем каждую возможность [попасть в плей-офф] по максимуму», — приводит слова Салливана официальный сайт НХЛ.
После победы «Питтсбург» набрал 86 очков и находится на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Пингвинз» в регулярке осталось провести пять матчей.
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