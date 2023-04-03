«Ак Барс» — «Авангард»: онлайн-трансляция матча Кубка Гагарина начнётся в 19:30

Сегодня, 3 апреля, в Казани на стадионе «Татнефть-Арена» «Ак Барс» сыграет с «Авангардом» во втором матче серии финала Восточной конференции плей-офф КХЛ.

Матч начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

В первой встрече серии казанцы вели по ходу матча 2:0, однако «ястребы» восстановили равенство в счёте за три секунды до конца третьего периода. В овертайме победу одержали «барсы». Счёт в серии — 1-0 в пользу «Ак Барса».

В сезонной серии между командами четыре победы одержали хоккеисты «Ак Барса», две победы на счету «Авангарда». Команды в третий раз подряд встретятся между собой в плей-офф. Всего в КХЛ эти команды встречались между собой шесть раз на разных стадиях Кубка Гагарина. Последние три серии остались за омичами. Всего в этом противостоянии в плей-офф КХЛ счёт равный — 3-3.