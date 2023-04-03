Нападающий «Детройта» Ларкин повторил достижение Дацюка
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Нападающий «Детройт Ред Уингз» Дилан Ларкин оформил хет-трик в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:2).
Таким образом, на счету 26-летнего форварда теперь 30 голов в текущем сезоне и 75 (30+45) набранных очков. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Ларкин побил личный рекорд результативности, который ранее составлял 73 очка и был установлен в сезоне-2018/2019.
К тому же Дилан повторил достижение бывшего игрока «красных крыльев» Павла Дацюка по количеству сезонов подряд с 30 и более шайбами. На счету Ларкина это второй сезон подряд. Лидером является Хенрик Зеттерберг — с четырьмя сезонами подряд.
«Детройт» располагается на 12-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 77 очков после 76 матчей.
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