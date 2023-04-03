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Лавиолетт объяснил 12 минут штрафа Овечкина в матче с «Рейнджерс»

Лавиолетт объяснил 12 минут штрафа Овечкина в матче с «Рейнджерс»
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт после поражения от «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:5) рассказал про удаление капитана «столичных» Александра Овечкина, который набрал 12 минут штрафа в концовке встречи.

«Он расстроен тем, что мы что‑то упустили. Наши ребята играли жёстко и эмоционально… мы пытались отыграться, но потом всё закончилось. Мы почти выстояли в меньшинстве после штрафа Шири, а потом судья не удалил игрока «Рейнджерс», у него возникло разочарование», — приводит слова Лавиолетта The Hockey News.

Напомним, в конце третьего периода на льду завязалась потасовка, по итогам которой Овечкин получил двухминутное удаление за удар клюшкой и 10-минутный дисциплинарный штраф. Также по итогам эпизода пятиминутные удаления получили Том Уилсон и Мартин Фехервари у хозяев, Баркли Гудроу и Нико Миккола у гостей.

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