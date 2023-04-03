Первый вице-президент «Металлурга» объявил об уходе из клуба и назвал своего преемника

Первый вице-президент «Металлурга» Сергей Ласьков на итоговой пресс-конференции объявил об уходе из клуба.

«Я как человек, пришедший с комбината и привыкший отвечать за результат, с завтрашнего дня написал заявление. Потому что результат не достигнут. Нет вопросов пока по спортивному блоку. Мы за два года не расторгли ни одного хоккеиста. Этот блок остаётся.

Сразу скажу для желающих в инете: никаких «золотых парашютов» никому выплачиваться не будет. Всё согласно контрактам. На моё место придёт человек, близкий и к комбинату, и ещё ближе к хоккею. У него сын играл в хоккей. Жлоба Алексей Валерьевич. Вопрос по главному тренеру: сейчас контракт ни с кем не подписан, ведутся определённые переговоры. В ближайшее время вы прочитаете на сайте хоккейного клуба», — передаёт слова Ласькова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

Напомним, ранее Илья Воробьёв был отправлен в отставку с поста главного тренера магнитогорского клуба.