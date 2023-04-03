Воробьёв назвал свою ошибку при управлении «Металлургом» в прошедшем сезоне КХЛ

Илья Воробьёв, отправленный в отставку с поста главного тренера магнитогорского «Металлурга», назвал свою ошибку в руководстве клубом в завершившейся регулярке.
«Я считаю своей ошибкой, что ребят очень рано собрал — 18 (июля. — Прим. «Чемпионата»). Хотя у нас было больше тестов физических, спортивных, медицинских. Потом 23-го мы поехали в Минск. Ребята приехали не до конца отдохнувшими, у них глаза не горели. Мне кажется, что если бы собрал их позже, 1 августа, то, возможно, глаза бы загорелись и смог бы выжать больше из ребят в сезоне.
У нас не было такого куража и огня, как за год до этого. Всё сложно продвигалось. Столько голоса я не повышал ни в один год. Настолько сложного сезона, наверное, не было ни для меня, ни для ребят. С этим многое связано», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
- 3 апреля 2023
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