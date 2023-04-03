Дементьев: сложно осуждать Кузнецова, но и эстетической радости от такого буллита мало

Хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев прокомментировал мнение Уэйна Гретцки о стиле исполнения буллита форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Евгением Кузнецовым.
«Лично у меня двоякое чувство от такого исполнения буллитов. Я согласен с Уэйном Гретцки, что это может выглядеть издевательством. Но, с другой стороны, человек забрасывает шайбу, которая приносит результат его команде, и при этом не нарушает никаких правил. Поэтому сложно осуждать Кузнецова, но и эстетической радости от такого исполнения мало.
Что может чувствовать вратарь при таком исполнении буллита? Вратарь чувствует колоссальное напряжение, в каждый момент надо быть готовым к отражению броска. И состояние «тигр, готовый к прыжку» длится достаточно долго. Это, конечно, очень серьёзное нервное и физическое испытание. Здесь по технике исполнения вратарю нужно быть готовым к движению в любую сторону — вниз, вверх, вправо, влево, к обкату. Поэтому для голкипера сложно чисто технически реагировать на такое движение игрока», — приводит слова Дементьева «РБ Спорт».
Ранее Гретцки заявил, что ненавидит такие буллиты и считает, что нужно ввести счётчик времени на выполнение буллита.
- 3 апреля 2023
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