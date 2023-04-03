«У него силёнок особо уже не было». Воробьёв оценил состояние Кошечкина в плей-офф КХЛ

Илья Воробьёв, отправленный в отставку с поста главного тренера магнитогорского «Металлурга», рассказал про игру Василия Кошечкина в розыгрыше Кубка Гагарина — 2023.

«Почему не дал Кошечкину сыграть третий матч в серии с «Авангардом»? Мы разговаривали с Василием. Сколько ему лет было, сколько ему сейчас. У него силёнок особо уже не было. Я общался, хотел поставить его на третий матч, но он не был воодушевлён. Особо выбора не было у меня», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

В текущем сезоне магнитогорский клуб под руководством Воробьёва в семиматчевой серии первого раунда обыграл «Автомобилист», а затем всухую уступил в серии полуфинала Восточной конференции КХЛ омскому «Авангарду».

Напомним, Кошечкин завершил карьеру 27 марта 2023 года, в день своего 40-летия.