«У него силёнок особо уже не было». Воробьёв оценил состояние Кошечкина в плей-офф КХЛ

Илья Воробьёв, отправленный в отставку с поста главного тренера магнитогорского «Металлурга», рассказал про игру Василия Кошечкина в розыгрыше Кубка Гагарина — 2023.
«Почему не дал Кошечкину сыграть третий матч в серии с «Авангардом»? Мы разговаривали с Василием. Сколько ему лет было, сколько ему сейчас. У него силёнок особо уже не было. Я общался, хотел поставить его на третий матч, но он не был воодушевлён. Особо выбора не было у меня», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.
В текущем сезоне магнитогорский клуб под руководством Воробьёва в семиматчевой серии первого раунда обыграл «Автомобилист», а затем всухую уступил в серии полуфинала Восточной конференции КХЛ омскому «Авангарду».
Напомним, Кошечкин завершил карьеру 27 марта 2023 года, в день своего 40-летия.
- 3 апреля 2023
-
15:03
-
14:38
-
14:16
-
14:05
-
13:57
-
13:42
-
13:32
-
13:28
-
13:25
-
13:19
-
13:11
-
13:05
-
13:02
-
12:55
-
12:38
-
12:26
-
12:17
-
12:02
-
11:33
-
11:28
-
11:10
-
10:45
-
10:33
-
10:22
-
10:00
-
09:44
-
09:25
-
09:14
-
09:10
-
09:00
-
08:42
-
08:30
-
08:12
-
08:00
-
07:46