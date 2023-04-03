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В «Металлурге» ответили на вопрос о снижении бюджета на следующий сезон КХЛ

В «Металлурге» ответили на вопрос о снижении бюджета на следующий сезон КХЛ
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Сергей Ласьков, покинувший пост первого вице-президента «Металлурга», рассказал о бюджете клуба на следующий сезон.

«Теоретически бюджет клуба может не снизиться, а остаться на прежнем уровне? Теоретически луна может на землю упасть. Сергей Юрьевич занимается своей работой. Игроки должны быть, которые соответствуют главному тренеру. И должно быть несколько вариантов. Его задача как менеджера по спортивной части предоставить лучший вариант, согласованный с новым главным тренером. Дальше президент клуба — он активно в этом участвует, ни один хоккеист в этом клубе не был без обсуждения с президентом клуба. Каков будет бюджет — давайте не будем домысливать. Он сформируется буквально до конца мая», — передаёт слова Ласькова корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.

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