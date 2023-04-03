Главный тренер «Вашингтона» рассказал, давит ли на игроков тяжёлое турнирное положение

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:5). Кроме того, наставник «столичных» рассказал, давит ли на игроков тяжёлое турнирное положение команды.

«Да, это определённо не то, чего мы хотим. Но суть в том, что у нас была встреча, и нам нужно было играть лучше. Всё будет так же, когда мы проснёмся, пойдём на тренировку на следующий день и сыграем следующий матч. Мы должны делать свою работу, выполнять её хорошо. В этот раз мы не сделали её достаточно хорошо в нашем положении. Так что место, на котором мы находимся, — это дело наших собственных рук. Мы можем быть лучше. Мы можем быть лучше, чем мы были в этом матче. С точки зрения уверенности, когда команды выходят в плей-офф, а ты нет, это идёт против тебя. Думаю, да, это немного работает против нас. Но мы должны бороться с этим и быть лучше, чем мы были в этом матче», — приводит слова Лавиолетта Russian Machine Never Breaks.