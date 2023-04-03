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«Рубин» разгромил «Сокол» со счётом 8:0 и сократил отставание в серии — 1-2

«Рубин» разгромил «Сокол» со счётом 8:0 и сократил отставание в серии — 1-2
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В Тюмени на стадионе «Дворец спорта» закончился третий матч полуфинальной серии плей-офф чемпионата Всероссийской хоккейной лиги сезона-2022/2023, в котором местный «Рубин» принимал красноярский «Сокол». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 8:0 (3:0, 4:0, 1:0).

ВХЛ - плей-офф. 1/2 финала. 3-й матч
03 апреля 2023, понедельник. 17:00 МСК
Рубин
Тюмень
Окончен
8 : 0
Сокол
Красноярск
1:0 Давыдов (Горбунов, Попугаев) – 01:02 (5x5)   2:0 Сушинский (Чемерикин) – 05:26 (5x5)   3:0 Сёмин (Мокин) – 06:52 (5x5)   4:0 Давыдов (Попугаев) – 25:25 (5x5)   5:0 Колганов (Брютов, Кошурников) – 25:38 (5x5)   6:0 Нестеров (Берестенников) – 33:46 (5x5)   7:0 Нестеров (Дюрягин, Осипов) – 38:52 (5x4)   8:0 Мокин (Кошурников, Дюрягин) – 40:39 (5x4)

В первом периоде шайбы забросили Денис Давыдов, Иван Сушинский и Владислав Сёмин. Во втором периоде дубль оформил Давыдов, дважды отличился Герман Нестеров и ещё один гол забил Илья Колганов. На старте третьего периода Никита Мокин забросил восьмую шайбу. Голкипер Егор Назаров оформил шат-аут.

Таким образом, тюменская команда сократила счёт в серии — 1-2. Следующий матч пройдёт завтра, 4 апреля. Команды сыграют в Тюмени.

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