Журналист The Athletic: травмированный или нет, Кирилл Капризов — такой одарённый хоккеист

Журналист The Athletic Джо Смит на своей странице в «Твиттере» прокомментировал возвращение на лёд российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова. Форвард принял участие в утренней тренировке. Она стала для 25-летнего хоккеиста первой после полученной в начале марта травмы.

«Хороший темп. Тренируется только первый день, но это должно быть обнадеживающим.

Травмированный или нет, Кирилл Капризов — такой одарённый хоккеист», — говорится в сообщении.

ВИДЕО

Напомним, Капризов получил травму в матче с «Виннипег Джетс» 9 марта. В той встрече защитник «реактивных» Логан Стэнли неудачно сыграл против 25-летнего лидера «дикарей», навалившись на него. В текущем сезоне на счету Капризова 74 (39+35) очка в 65 матчах в составе «Миннесоты».