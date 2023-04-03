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Журналист The Athletic: травмированный или нет, Кирилл Капризов — такой одарённый хоккеист

Журналист The Athletic: травмированный или нет, Кирилл Капризов — такой одарённый хоккеист
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Журналист The Athletic Джо Смит на своей странице в «Твиттере» прокомментировал возвращение на лёд российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова. Форвард принял участие в утренней тренировке. Она стала для 25-летнего хоккеиста первой после полученной в начале марта травмы.

«Хороший темп. Тренируется только первый день, но это должно быть обнадеживающим.

Травмированный или нет, Кирилл Капризов — такой одарённый хоккеист», — говорится в сообщении.

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Напомним, Капризов получил травму в матче с «Виннипег Джетс» 9 марта. В той встрече защитник «реактивных» Логан Стэнли неудачно сыграл против 25-летнего лидера «дикарей», навалившись на него. В текущем сезоне на счету Капризова 74 (39+35) очка в 65 матчах в составе «Миннесоты».

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