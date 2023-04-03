Серебряков рассказал, как вратари «Адмирала» анализируют свою игру

Голкипер «Адмирала» Никита Серебряков рассказал, как вратари дальневосточной команды анализируют свою игру.

«У Юрия Викторовича (Ключникова, тренера вратарей «Адмирала». — Прим. «Чемпионата») своя камера. Он её вешает за воротами. После каждой встречи он нарезает, и на следующий день или, если выходной, через день садимся и детально разбираем каждый момент матча, каждую атаку, каждый бросок. Всё смотрим под микроскопом», — сказал Серебряков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.

Напомним, в нынешнем плей-офф «Адмирал» дошёл до полуфинала Восточной конференции плей-офф КХЛ. Дальневосточная команда в первом раунде переиграла «Салават Юлаев» (4-2), но затем уступила «Ак Барсу» (2-4).

Полное интервью можно прочитать завтра, 4 апреля, на «Чемпионате».