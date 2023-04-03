Серебряков рассказал, как вратари «Адмирала» анализируют свою игру
Поделиться
Голкипер «Адмирала» Никита Серебряков рассказал, как вратари дальневосточной команды анализируют свою игру.
«У Юрия Викторовича (Ключникова, тренера вратарей «Адмирала». — Прим. «Чемпионата») своя камера. Он её вешает за воротами. После каждой встречи он нарезает, и на следующий день или, если выходной, через день садимся и детально разбираем каждый момент матча, каждую атаку, каждый бросок. Всё смотрим под микроскопом», — сказал Серебряков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.
Напомним, в нынешнем плей-офф «Адмирал» дошёл до полуфинала Восточной конференции плей-офф КХЛ. Дальневосточная команда в первом раунде переиграла «Салават Юлаев» (4-2), но затем уступила «Ак Барсу» (2-4).
Полное интервью можно прочитать завтра, 4 апреля, на «Чемпионате».
Материалы по теме
Комментарии
- 3 апреля 2023
-
21:28
-
21:00
-
20:50
-
20:45
-
20:27
-
20:19
-
19:52
-
19:39
-
19:32
-
19:14
-
18:47
-
18:17
-
17:59
-
17:38
-
17:15
-
16:58
-
16:30
-
16:21
-
15:24
-
15:10
-
15:03
-
14:38
-
14:16
-
14:05
-
13:57
-
13:42
-
13:32
-
13:28
-
13:25
-
13:19
-
13:11
-
13:05
-
13:02
-
12:55
-
12:38
Партнерский контент