Кожевников: канадцы — мужики, уважают Россию. Шведы, финны и латыши — прыщи на теле хоккея

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отреагировал на информацию о том, что НХЛ совместно с Федерацией хоккея Канады хочет провести серию из трёх матчей со сборной России, состоящей только из игроков лиги, в 2024 году.

«Не удивлён, что канадцы хотят провести матчи с российской сборной по хоккею. Бизнес есть бизнес. Верю в то, что это возможно. А кто может помешать? Канадцы есть канадцы, а НХЛ есть НХЛ. Это не вся эта проституция. Канадцы — мужики, понимающие, что это бизнес и отношения. Провести такой матч для них — почётно, они уважают Россию. А все остальные: шведы, финны, латыши, эстонцы — проституция, прыщи на теле хоккея», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.