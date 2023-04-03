Главный тренер «Ак Барса» прокомментировал поражение во втором матче серии с «Авангардом»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение во втором матче финальной серии Востока с «Авангардом» (2:3, 1-1).

«Первый период не совсем удачный, разберёмся почему. В остальном создавали много моментов, но не забивали. Мы должны были прибавить в агрессии. Должны разобраться, почему сегодня сыграли так два периода. Билялов играл хорошо, Амир тоже вышел готовым, у него сильная психология. Сложно сказать, кто сыграет в третьем матче, надо подумать. Мы сегодня мало использовали защитников, должны больше это делать. Соперник хорошо обороняется, ловили на себя шайбы.

Мы не собирались играть вторым номером. Сыграли в шесть защитников? Евсеев не смог сегодня. Галиев пытался встать на пути шайбы, но у него не получилось. «Авангард» блокировал, у нас порой шайбы до ворот не доходили.

Давайте забудем про поездку на Дальний Восток, мы уже её проехали, слава богу. Сейчас идут новые непростые матчи. Команда работает, отдаётся полностью, сильных претензий нет, коррекцию определённую надо внести. Меньшинство неплохо работает, у «Авангарда» хорошее большинство. Первое звено Найта играет разнообразно. Не можем окончательно подобрать к нему ключи», — передаёт слова Билялетдинова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.