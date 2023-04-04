Расписание матчей плей-офф КХЛ 4 апреля
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Сегодня, 4 апреля, пройдёт второй матч в финальной серии Западной конференции Кубка Гагарина. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.
В Санкт-Петербурге состоится вторая встреча серии между СКА и ЦСКА. Матч стартует в 19:30 мск. В предыдущем матче москвичи вырвали победу в овертайме — 3:2. Счёт в серии — 1-0 в пользу подопечных Сергея Фёдорова.
Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 2-й матч
04 апреля 2023, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Следующие встречи пройдут 6, 8, в случае необходимости — 10, 12, 14 апреля 2023 года.
Напомним, в сезонной серии команды разделили победы поровну, по три раза каждый коллектив одерживал победу. Клубы в пятый раз подряд встретятся в финале Запада. В прошлом сезоне победу в семи матчах одержали московские армейцы, которые в итоге стали обладателями Кубка Гагарина.
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