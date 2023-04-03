Лукоянов: первое звено — генералы «Ак Барса». Лучшее звено в КХЛ, на мой взгляд

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал поражение во втором матче финальной серии Востока с «Авангардом» (2:3, 1-1).

«Много пропустили в меньшинстве? Да, мы глубоко разбираем большинство соперника, и, если честно, каких-то сложноватых моментов-то не было. В первой игре пара нелепых движений сделала нам проблемы. Сегодня они что-то поменяли, мы не успели. Они здорово сработали сегодня, произошло всё очень быстро, надо похлопать только сопернику. Есть чему нам научиться, как реализовывать большинство.

Первое звено не забивает (Воронков — Сафонов — Радулов)? Слушайте, эти ребята наши генералы, они очень многое делают для команды. Хорошо же, что другие звенья забивают. А эти парни — большие, габаритные, на мой взгляд, лучшее звено в лиге. Я в них уверен, они ещё много забьют», — передаёт слова Лукоянова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.