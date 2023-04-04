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СКА — ЦСКА. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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СКА — ЦСКА: онлайн-трансляция матча Кубка Гагарина начнётся в 19:30

СКА — ЦСКА: онлайн-трансляция матча Кубка Гагарина начнётся в 19:30
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Сегодня, 4 апреля, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» СКА сыграет с ЦСКА во втором матче серии финала Западной конференции плей-офф КХЛ.

Матч начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фонбет КХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 2-й матч
04 апреля 2023, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В предыдущем матче москвичи вырвали победу в овертайме — 3:2. Счёт в серии — 1-0 в пользу подопечных Сергея Фёдорова. Следующие встречи пройдут 6, 8, в случае необходимости — 10, 12, 14 апреля 2023 года.

Напомним, в сезонной серии команды разделили победы поровну, по три раза каждый коллектив одерживал победу. Клубы в пятый раз подряд встретятся в финале Запада. В прошлом сезоне победу в семи матчах одержали московские армейцы, которые в итоге стали обладателями Кубка Гагарина.

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