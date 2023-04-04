Вратарь «Адмирала» Серебряков назвал свой самый яркий сейв в сезоне-2022/2023 КХЛ
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Голкипер «Адмирала» Никита Серебряков рассказал о своём самом ярком сейве в завершившемся для его команды сезоне Континентальной хоккейной лиги.
«Наверное, первая игра с «Салаватом Юлаевым», когда от борта шайба отскочила на дальний угол. Мы выиграли этот матч. Я считаю, он был ключевым в том, что мы смогли зацепиться и выиграть эту серию», — сказал Серебряков в интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Бульчуку.
Напомним, в нынешнем плей-офф «Адмирал» дошёл до полуфинала Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Дальневосточная команда в первом раунде переиграла «Салават Юлаев» (4-2), но затем уступила «Ак Барсу» (2-4).
Полное интервью можно прочитать на «Чемпионате»:
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